شكرا لقرائتكم خبر عن نوادر نجوم زمان فى رمضان..قفشات مأمون الشناوى وسيد مرسى فى سحور محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان نجوم الزمن الجميل يلتقون دائما فى رمضان وتجمعهم موائد ومواقف وحكايات كثيرة، حيث كانت تربطهم علاقات صداقة قوية، وكانت هذه اللقاءات تتسم بروح الود والدعابة و تمتلئ بالنوادر والمواقف الطريفة.

وحكى نجوم الزمن الجميل عن كثير من هذه المواقف سواء فى مذكراتهم أو فى مقالات نشروها فى الصحف والمجلات، كما غطت المجلات الفنية التى صدرت وقتها كثير من هذه اللقاءات ورصدت ما كان يدور فيها.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى شهر رمضان عام 1961 نشرت المجلة عددا من النوادر التى حدثت لنجوم الزمن الجميل فى رمضان.

ومن هذه المواقف ما حدث فى بيت الفنان الكير محمد فوزى الذى أقام سهرة رمضانية فى بيته بالهرم دعا فيها زملائه من الفنانين والموسيقيين ومؤلفى الأغانى للسحور.

Advertisements

وكان من بين الحضور الشاعر سيد مرسى مؤلف الأغانى ، وحين جاء موعد السحور دعا فوزى الجميع للمائدة ولكن سيد مرسى حاول الاعتذار مشيراً إلى أنه تناول طعاماً كثيرا فى وجية الإفطار وأنه مصاب بالتخمة ، ولكن فوزى ألح عليه فجلس يشارك الجميع الطعام.

وفى أثناء الأكل لاحظ الشاعر مأمون الشناوى أن سيد مرسى كان يتناول الطعام بشراهة ونهم شديد، حتى أنه أكل أضعاف ما أكله زملائه، فضحك مأمون وقال :"إيه ده ياسيد واضح إنك فظرت كازوزة النهردة" ، فضحك باقى الحضور على سيد مرسى الذى كان قبل قليل يحاول الاعتذار لأنه شبعان ومصاب بتخمة

جدير بالذكر أن شهرة الشاعر سيد مرسى انطلقت بعد أن كتب أغنية عالحلوة والمرة التى غناها المطرب عبدالغنى السيد وبعده غناها عدد من المطربين والمطربات ، وكتب سيد مرسى بعدها مئات الروائع لكبار المطربين ومنهم شادية وهدى سلطان ووردة وفايزة أحمد وليلى مراد ومحمد قنديل وسعاد مكاوى ومحرم فؤاد وعفاف راضى وميادة الحناوى، ولحن أشعاره كبار الملحنين ومنهم محمد فوزى ومحمد سلطان وبليغ حمدى

ومن بين الأغانى التى كتبها سيد مرسى ما يعبر عن نار الشوق والحب والغربة ومنها: "احضنوا الأيام، وحشتونى، ياولاد الحلال، اشترونى، خليكوا شاهدين، صعبان علينا، والنبى وحشتنا، رودا السلام، أهى دى الدنيا، أول وآخر حبيب، فاتت سنة، اسمعونى، خليك هنا خليك ، كله ماشى، وأدى حالك ياهوى"