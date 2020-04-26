شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى ناعية ميدو زهير : رحل الشاعر المتفرد و الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة دينا الوديدي عن حزنها الشديد لرحيل الشاعر الغنائي ميدو زهير، والذى توفى صباح اليوم الأحد، وكتبت دينا عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" البقاء لله توفي اليوم الشاعر المتفرد والكبير ميدو زهير صاحب اشهر أغاني ألبوم تدور وترجع وغيرها من الأغنيات حزن الجنوب - في بلاد العجايب - يحدثني الشجر - تدور وترجع- نرجو له الرحمة من الله.



دينا الوديدى

وتوفي الشاعر الغنائي ميدو زاهر صباح اليوم أثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وحاز ميدو زاهر على شهرة خاصة بعد تعاونه مع فريق "بلاك تيما" و"مسار إجباري" والمطربة مريم صالح.

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رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، الشاعر الغنائى الشاب ميدو زهير، على أثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، كانت سببا في فراقه الحياة، حيث نعاه على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفنانين والمثقفين.

واشتهر ميدو زهير بقصيدة "أزرق"، التي قالها الفنان أحمد حلمي في مسلسل الجماعة، ميدو زهير حازت كلماته على شهرة واسعة، خاصة في تعاونه مع فريقى "بلاك تيما" و"مسار إجباري" و"بركة باند" والمطربة مريم صالح، كما تعاون ميدو زاهر مع فريقة "وسط البلد" في أغنية "عانقيني".

وقدم عدة أغاني شهيرة من ضمنها "عانقنيني" لفريق وسط البلد، و"زحمة" لفريق بلاك تيما ولم تكن الأغنية الوحيدة له معهم، والكثير من أغاني دينا الوديدي على رأسها أغنية تدور وترجع، وغنى الفنان محمد محيي من كلماته أغنية ملقتش فيكي حل التي غنتها إيضا فرقة "بلاك تيما"، والعديد من الأغاني والقصائد التي ونسنا بها ميدو في مشواره القصير.