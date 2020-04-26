بعد مرور حلقتين.. هذا ما قاله أحمد مجدي عن دوره في "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علق الفنان أحمد مجدي، على دوره الذي يقدمه في مسلسل "فرصة تانية" بعد مرور حلقتين بالعمل، الذي يجسد من خلاله شخصية زياد.

وكتب مجدي، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏تصرف زياد، كان قاسي جداً على ريهام.. بدل ما يظلم واحدة بس ظلم الاتنين!".

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وكانت أحداث الحلقة الأولى، قد شهدت حفل خطوبة "ملك" ياسمين صبري و"زياد" أحمد مجدي، بعد قصة حب كبيرة، ولكن بعد مرور شهر على خطوبتها تتواجد ملك مع شقيقتها مريم فى أحد المولات، وتجد زياد في المول مع" ريهام" آيتن عامر، فتقوم ملك بخلع دبلتها وتعطيها لزياد وتغادر المكان.

فيما شهدت الحلقة الثانية، ترك زياد حفل زفافه على "ريهام" ايتن عامر، ويذهب المستشفى للاطمئنان على ملك، ثم تذهب ريهام ووالدها إلى منزل زياد لمعرفة سبب تركه حفل زفافه فجأة، ولكن يحدث مشادة كلامية يقوم على اثرها زياد بتطليقها بعد محاولتها التعدى عليه بسلاح أبيض.

فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة، وتميم عبده.