تراند اليوم : بكاء وصريخ في مملكة رامز.. وياسمين صبري: الحقني يا " أبو هشيمة"

وقامت ياسمين صبري بالبكاء، متوسلة رامز جلال أن ينزلها من كرسي الاعتراف، حيث قام رامز بأخذ خاتم شبكتها من إصبعها، قائلا: الخاتم دا اللي مدوخ مصر كلها".
وفي مشهد الثعبان انهارت ياسمين صبري ، حيث وجه له لها رامز الثعبان ليسخر قائلا: أفضل من خاتم أبو هشيمة"، لتجد ياسمين صبري البكاء وتستنجد بخطيبها رجل الأعمال المصري" أحمد أبو هشيمة"، قائلة : الحقني يا احمد"، حيث يدخل رامز في نوبة سخرية قائلا: " أنا باضعف أمام قصص الحب والرومانسية".
يذكر أن فكره برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم تدور حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعه تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف علي كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.