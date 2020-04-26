شاهد.. ياسمين صبري تنهار في الحلقة الثالثة من رامز مجنون رسمي

تبدأ الحلقة الثالثة من برنامج رامز مجنون رسمي باستضافة النجمة ياسمين صبري.

ومن المقرر أن تصور ياسمين برنامج كرسي الحقيقة، والذي تقدمه الفنانة أروى. ثم تجلس ياسمين على كرسي ومن ناحيتها تسألها أروى العديد من الأسئلة الشخصية.

ثم تنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها حيث عرضت ٣ صور لنجوم الفن، ومنهم محمد رمضان، وياسمين رئيس وكان من بينهم رامز جلال.

وبعد ذلك يخترق رامز الصورة ولتتفاجأ ياسمين بوجود رامز أمامها مما يعني ابتداء المقلب الحقيقي.

ثم دار حوار تحد بين ياسمين ورامز حيث قام

بكهربة الكرسي، وبعد ذلك مياه مطرت على ياسمين صبري.

وبعد كل ذلك قام الكرسي بالطيران واللف مثل ألعاب الملاهي.

ومن ناحيتها لم يصدقه رامز ليبدأ الكرسي بالدوران مرة أخرى.

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وبعد ذلك قام الكرسي بالنزول إلى حوض مليء بالماء، ثم هددها رامز بوضع حيوانات لكنها ترجته بعدم وضع حيوانات من شدة خوفها منه.

ثم طلب رامز من القائمين في البرنامج أن الكرسي ينزل وفك ياسمين، ولكنها تدخل في نوبة غضب وحاول

رامز تهدئتها.

وبعد ذلك استدرجها رامز عندما حاول ياسمين التعدي عليه إلى فتحة خفية في الأرض لكي تقع ياسمين في حفرة مليئة بالماء، ثم ينتهي المقلب.

يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأرولى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل والراقصة جوهرة.

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