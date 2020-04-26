صور .. "في اللذاذة" برنامج يدعو إلى التفاؤل في زمن الكورونا

يواصل الشاب رامز يوسف حصد ردود الفعل الايجابية التي يتلقاها على أولى حلقات برنامجه الجديد في اللذاذة والذي يعرضه أسبوعيًا طوال شهر رمضان على Tayarah Play وهو من إنتاج شركة طيارة لإنتاج المحتوي الرقمي. البرنامج يركز على كل الظواهر الايجابية في حياتنا وكل

ما يبهج او يصنع ضحكة في زمن الكورونا.



ويؤكد رامز انه محاولة لتشجيع الجمهور على التفاعل مع الحظر والجلوس في البيت ومحاولة الاستمتاع بهذا كي نعبر هذه المرحلة الصعبة بخير. واستضاف البرنامج في أولى

حلقاته النجمة أمينة خليل.

جدير بالذكر ان شركة طيارة متخصصة في انتاج المحتوي الرقمي من اغاني و اعلانات و برامج.

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اسسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات. وقدمت عدة انتاجات ناجحة مثل اغنية سقفة وسنة بنودعها وبرنامج العب يا نجم والعديد من الإنتاجات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.