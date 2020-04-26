مشاهدة ... ياسمين صبرى ضيفة الحلقة 3 من رامز مجنون رسمي

برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 3 ، على الرغم من شلالات الإنتقاءدات التي طالت برنامج المقالب للفنان رامز جلال إلا أنه لا يزال مستمراً في العرض على شاشة MBC، مع أنه إنطلقت حملة كبيرة مضادة لعرض البرنامج إلا أن قوة وعدد المشاهدات يشفع له بالإستمرار في كافة حلقاته لشهر رمضان 2020.

برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 3

فبعد الجدل الكبير الذي طال حلقة غادة عادل في برنامج رامز مجنون رسمي خاصة كما وصفها البعض أن تصرفات رامز تنم على السادية والسيطرة الغير مببرة وهذا نتيجة الحالة التي وصلت إليها غادة في الحلقة من الغلط على نفسها بطريقة مهينة لشخصيتها، ويلحقها

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 3 الثالثة ( اضغط هنـــــــــــــا)

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 3 الثالثة ( اضغط هنـــــــــــــا)

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 3 الثالثة ( اضغط هنـــــــــــــا)

حلقة الكابتن علي كرارة الذي كاد أن يتسبب في إنهياره بشكل كبير خاصة في فقرة الحيوانات التي تبين أنه يخاف منها كثيراً وعلى الرغم من هذا إلا أنه فضل الثعبان على الزمالك.

Advertisements

اعلان رامز