شاهد ..رامز مجنون رسمي الحلقة الثالثة

رامز مجنون رسمي الحلقة الثالثة، منذ بداية برنامج مجنون رسمي هناك متابعة مستمرة من قبل الجماهير بالوطن العربي لحلقات برنامج رامز مجنون رسمي،

لذا نقدم لكم عبر موقعنا في العارضة مواعيد عرض رامز مجنون رسمي وموعد إعادة نفس الحلقة، حيث يتم عرض الحلقة الثالثة من رامز مجنون رسمي على MBC مصر عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءا، ومن المتوقع أن تكون الضحية الثالثة هو الفنان الشعبي حسن شاكوش.

رامز مجنون رسمي الحلقة 3

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هناك بحث مكثف من قبل جمهور رامز جلال للتعرف على الضحية الثالثة في برنامج رامز مجنون رسمي،

لمشاهدة الحلقة 3 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــــــــــا )

لمشاهدة الحلقة 3 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــــــــــا )

لمشاهدة الحلقة 3 من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــــــــــا )

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وتدور فكرة برنامج رامز مجنون رسمي حول صيد الضحية من قبل المذيعة أروي تقوم بعرض بعض الأسئلة على ضيف الحلقة عقب جلوسه بكرسي الأعتراف الذي تم تصميمه خصيصا لبرنامج رامز مجنون رسمي.