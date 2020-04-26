مشاهدة ..تفاصيل رامز مجنون رسمي الحلقة 3 ومعرفة الضيف الجديد

ستعرض اليوم الحلقة الثالثة من حلقات برنامج رامز مجنون رسمي على تردد قناة إم بي سي مصر، ومن المنتظر أن يكون ضيف أو ضيفة الحلقة الثالثة هي الفنانة المصرية نبيلة عبيد، وسنقدم لكم كل جديد بخصوص حلقة اليوم من برنامج مقالب رامز مجنون رسمي 2020 .
فكرة برنامج رامز مجنون رسمي
وتدور فكرة المقلب، من خلال استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى وذلك لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج ولثقة الفنانين بها، وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.
ويظهر رامز إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ثم يقف
لمشاهدة حلقة برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة حلقة برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة حلقة برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
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