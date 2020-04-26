أحمد مجدي يعود إلى أيتن عامر ويترك ياسمين صبري في ثالث حلقات "فرصة تانية"

تبدأ أحداث الحلقة بمحاولات بحث أهل ملك (ياسمين صبري) عنها بعد هروبها من المستشفى، ليجدها زوج أختها منصور (دياب) ويسلمها لهم، وتعود للمستشفى لتستكمل رحلة علاجها.

تحدث خلال الحلقة استجواب الشرطة لـزياد (أحمد مجدي) للتحقيق في واقعة ضربه، ويرفض اتهام والد ريهام (أيتن عامر) في الواقعة.

تشهد الحلقة عودة ملك لمنزلها ومساندة عائلية لها في مرحلة علاجها ومساعداتها في استرجاع

ذاكرتها، ويحاول والد زياد (محمود البزاوي) إقناعه بالعودة لـريهام، واتقاء شر والدها.

تنتهي الحلقة بعودة ملك تدريجياً لحياتها الطبيعية، مع محاولات زياد للرجوع إليها التي باءت بالفشل ليقرر العودة إلى ريهام خوفاً من الدخول في القضايا.

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يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي،

شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي حول قصة حب تواجه العديد من الأزمات والمشاكل وفي محاولة لمواجتها وتخطيها

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