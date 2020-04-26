هذا ما قالته طيف عن إلهام الفضالة

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت ​الممثلة طيف​ عن دورها في مسلسل "​الكون في كفة​" وقالت :"أجسد دور أم، ورغم ما ترونه من قسوة على بعض أفراد أسرتي فإني أحب زوجات أبنائي".

وأضافت :"لحظات العمل كانت جميلة. ورغم كثرة مشاهده التمثيلية، لكن مرّ بكل سلاسة والمجموعة جميلة، وكان التفاهم بيننا سيد الموقف، خصوصاً تفاهمي مع ​إلهام الفضالة​ التي تجسد دور ابنتي".

وتابعت طيف حديثها لجريدة "الراي" الكويتية قائلة :"هناك مشاهد ارتجالية في المسلسل، وهذا دليل على حبنا للعمل وتقمص الشخصية".

وحول ظهورها هذا العام في عمل واحد، لفتت إلى أنها كانت تشارك في عمل آخر بعنوان «أبشر بالسعد»، وصوّرت فيه ثلاثة أيام فقط، وكان من المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان، إلّا أن توقف التصوير التزاماً من القيمين على العمل بالإجراءات الاحترازية الرسمية، جعل المسلسل يخرج من السباق الدرامي الرمضاني.

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