ميرنا وليد - بيروت - لازالت الفنانة اللبنانية ​جاكلين​ ملتزمة بالحجر المنزلي، وتطل يومياً على محبيها ومتابعيها على كل صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وتتواصل معهم مباشرة، وتنشر لهم أغنياتها وأفلامها وصورها الجميلة، إن كانت صور حديثة أو قديمة.

جاكلين نشرت اليوم صورة تضم أربع صور، تجمعها بالمطربة اللبنانية ​نجاح سلام​ والممثل المصري ​يوسف فخر الدين​ والراقصة والممثلة المصرية ​سامية جمال​، وعلقت جاكلين :"صور بتحمل ذكريات حلوة من فيلم "مرحبا أيها الحب" مع المطربة نجاح سلام والممثل يوسف فخر الدين ووالممثلة والراقصة سامية جمال"

وتفاعل متابعو جاكلين مع الصورة التي نشرتها، وأشادوا بجمالها، وبفنها المميز، وبموهبتها الكبيرة في الغناء والتمثيل، وإستذكروا أجمل أعمالها السينمائية.

إشارة إلى أن جاكلين شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية، منها فيلم "العسل المر" وفيلم "الرهينة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- هكذا إجتمعت جاكلين بـ نجاح سلام ويوسف فخر الدين وسامية جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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