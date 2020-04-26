ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري ​صلاح عبد الله​ جدلاً كبيراً بين متابعيه، بعد أن كتب على صفحاته على موقع التواصل الإجتماعي :"هل من حق الممثل إنتقاد عمل فني علناً وهوه غير مشارك فيه؟ وهل من حقه إنتقاد أداء زميل ليه؟! أنا شايف لأ .. إنت شايف إيه ؟!".

وتنوعت تعليقات متابعي عبد الله، فمنهم من قال :"لو كان النقد من وازع فنى حقيقى ربما يكون مقبول ولكن الإشكالية ان ما نراه من نقد من ابناء المهنه الواحده - اى مهنه - يكون اساسه للاسف الغيره وليس الرؤية الفنيه وما الى ذلك من تبريرات نسمعها من طرف او اخر ،يا صديقى العزيز اللى قبلينا قالوها فى الأمثال"، أما الممثل المصري ​وائل شاهين​ فقال :"النقد واجب يا عم صلاح عشان تنور بصيرته مش عيب ولا حاجه .. وانا زعلان منك عشان انت اشتركت في عمل سخيف اسمه ونسني عمل اقل بكتير من اسمك وامكانياتك ومخرج اقل من المستوي بكتير وفيه عك كتير وأنت عارف يا عم صلاح انا بحبك قد ايه ومصر كلها بتحبك قد ايه".

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كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله يثير جدلاً كبيراً بعد طرحه هذا السؤال وهكذا أحرجه وائل شاهين- بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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