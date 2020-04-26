ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية قمر، فيديو صورته في السيارة، يظهر فيه إبنها جيمي، وهو يروي لها ما شاهده.

وعلى الرغم من أن معظم المتابعين لم يفهموا من هو الشخص الذي كان يتحدث عنه جيمي، والذي إستغرب كيف كانت تصوره والدته، إلا أن جماله خطف الأنظار.

وكتبت قمر تعليقاً على الفيديو :"يحميلي ياك يا روح القلب، ومن شر حاسد إذا حسد، جيمي".

وأضافت :"اللهم إكفني شر خلقك وشر كلامهم واحفظني من غيبتهم ونميمتهم، ربي من أراد بي شراً فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه".

وتابعت قمر :"يا رب أبعد عني أصحاب القلوب السوداء والحاقدين أنا وكل من قال آمين".

وإنهالت التعليقات من متابعي قمر على الفيديو، والذين أثنوا على وسامة إبنها جيمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- إبن قمر يخطف الأنظار بجماله وهذا دعاؤها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.