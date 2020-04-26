ميدو عادل يحطم هاتف سهر الصايغ ط.. وهذا رد فعلها

الفنانة سهر الصياغ، عندما سقط من يديها بسبب تدافع الفنان ميدو عادل، مسرعًا بالسيارة نحوها مما فقدت أعصابها ونشبت خلافات بينهما حيث لن تتقبل إعتذاره، جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل"حب عمري".

كما نشب خلاف بينها وبين خطيبها الفنان هيثم شاكر، لغيرتها الشديدة من الممثلة أماني كمال، لأنه يعمل لديها في الشركة، مما جعل سهر تطلب من هيثم، العمل معه في نفس الشركة.

جدير بالذكر أن الفنان هيثم شاكر، تصدر تريند "جوجل" حيث أصبح الأكثر بحثًا عبر مؤشرات "جوجل" بمسلسله الجديد"حب عمري" خلال الساعات القليلة الماضية ".

كما أشاد الجمهور بدور الفنان هيثم شاكر، معربين عن حماسهم الشديد لمشاهدة باقي حلقات المسلسل..

Advertisements

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.