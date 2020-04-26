كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 07:35 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد عبدالله محمود لـ"الخليج 365 الفني" سعيد بـ"اتنين في الصندوق".. و"نخلة" أجبرتني على السوشيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحمد عبدالله محمود، فنان موهوب ورث موهبته الفنية عن والده الراحل، بدأ مشواره الفني منذ صغره وا



التقى "الخليج 365 الفني" بالفنان أحمد عبدالله محمود، وتحدث خلال اللقاء عن تجربته الجديد في مسلسل "اتنين في الصندوق"، وعن فيلم "الهجام"، وسبب قلة تفاعله على السوشيال ميديا.



رشحني المخرج محمد مصطفى، فهو يعتبر من أقرب الناس إلى قلبي لأنه كان صديق والدي الله يرحمه، ولكن هذا أول عمل يجمعني به، وكان ليا الشرف بالعمل معه. رشحني المخرج محمد مصطفى، فهو يعتبر من أقرب الناس إلى قلبي لأنه كان صديق والدي الله يرحمه، ولكن هذا أول عمل يجمعني به، وكان ليا الشرف بالعمل معه. ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "اتنين في الصندوق"؟



جميع العناصر جذبتني من أول الورق كان مكتوب بشكل جيد وشركة الإنتاج محترمة جدًا بالإضافة إلى المخرج الذي كنت اتمنى العمل معه، وأيضًا فريق العمل أوس أوس وحمدي المرغني وصلاح عبدالله كلهم "يجننوا" وانا بحبهم جدًا، كما أن الدور الذي أقدمه جديد بالنسبة لي فانا أجسد شخصية زبال يدعى "رشاد" ابن الفنان حجاج عبد العظيم وتدور أحداثها في إطار كوميدي، لذلك كانت تجربة ممتعه. هل واجهت صعوبات أثناء تصوير المسلسل؟



بالفعل واجهت العديد من الصعوبات النفسية لأن في الوقت الذي أصور فيه المسلسل كان لدي العديد من المشاكل الشخصية وأثناء التصوير كنت بسمع أخبار سيئة فكنت أحاول جاهدًا أن أخرج من الواقع وأنسى هذه المشاكل حتى استطيع التركيز في المسلسل خصوصًا وأنه كوميدي فهو يحتاج إلى روح مرحه وتركيز. كيف كانت كواليس المسلسل؟



الكواليس كانت عبارة عن ضحك لأن جميع أبطال العمل يتميزون بخفة الدم منهم أوس أوس وحمدي المرغني وحجاج عبد العظيم لذلك كنت أكاد أموت من الضحك في الكواليس، كما أنني كنت ملتزم بالنص ومذاكرة الشخصية وفجأة أكتشفت أن المخرج أتاح لهم الخروج عن النص إذا كان لديهم جملة ينفع أن تقال، لذلك كنت أبكي من كثرة الضحك بسبب الارتجال. الكواليس كانت عبارة عن ضحك لأن جميع أبطال العمل يتميزون بخفة الدم منهم أوس أوس وحمدي المرغني وحجاج عبد العظيم لذلك كنت أكاد أموت من الضحك في الكواليس، كما أنني كنت ملتزم بالنص ومذاكرة الشخصية وفجأة أكتشفت أن المخرج أتاح لهم الخروج عن النص إذا كان لديهم جملة ينفع أن تقال، لذلك كنت أبكي من كثرة الضحك بسبب الارتجال. ماذا عن ردود فعل الجمهور؟



سعيد جدًا بردود الفعل خصوصًا وأن المسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية منذ عرض أول حلقة كما أنه تصدر تريند على السوشيال ميديا. بعد تجربتك في هذا المسلسل..من وجهة نظرك هل الكوميديا أصعب من الدراما؟ بالتاكيد الكوميديا أصعب من الدراما لأن لو عرفت تضحك سهل جدًا تعرف تبكي. ما الذي جذبك للمشاركة في فيلم "الهجام"؟



هناك العديد من العوامل التي جذبتني للمشاركة في الفيلم منها أن الورق جيد والمخرج مرقس عادل من أفضل المخرجين على الساحة الفنية حاليًا والمؤلف مصطفى سالم المبدع الذي سبق وعملت معه في فيلم "البار وحديد"، وأيضًا فريق العمل المتميز، حيث يقوم ببطولته الفنانة نهي عابدين ومحسن منصور وعمرو كمال الشناوي والوجه الجديد مارتينا وعايدة رياض وغيرهم. ما الشخصية التي تجسدها خلال أحداث الفيلم؟



أجسد شخصية رجل يدعى "عربي السندال" يجسد ضمن أحداث فيلم "الهجام" شخصية تدعى "عربي" هجام يقابل العديد من المفارقات ويواجه عدة أزمات ويحاول تغيير حياته طوال أحداث العمل. هل واجهت صعوبات أثناء تصوير الفيلم؟



بالفعل واجهت العديد من الصعوبات لأن الفيلم تدور أحداثة في إطار أكشن وكنت بقفز من فوق سور 3 متر فاصيبت بقطع اوتار قدمي الشمال، كما انني كنت ارقض كثيرًا في المشاهد خلف عمر الشناوي وهو رياضي لذلك أرهقني كثيرًا في هذه المشاهد، كما أن هناك العديد من المشاهد الحقيقية. كيف كانت كواليس فيلم "الهجام"؟



الكواليس كانت جيده على الرغم من صعوبة المشاهد إلا أن اللوكشين كانت تسيطر عليه حالة من الحب والبهجة حتي اننى نكاد نكون عائلة واحده. Advertisements هل انتهيت من تصوير الفيلم؟



بالفعل انتهيت من تصوير الفيلم وحاليًا في مرحلة المونتاج وسيتم عرضه خلال عيد الفطر المقبل. هل اسم الهجام هو الاسم النهائي للفيلم؟



لا، فهو اسم مؤقت. ما رأيك في عرض الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية؟



أتجاه جيد لأنه لابد أن يزيد إنتاج الأعمال الفنية وهذه المنصات حققت شهرة أعلى من السينما وجمهور كبير جدًا متابعة هذه المنصات خصوصًا اثناء الحظر التي يعيشه كل بلدان العالم. هل عرض الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية بياثر على نجاح العمل؟



إطلاقًا، بل أنها جذبت فئة كبيرة من الشباب لأن هذا الجيل يفضل السرعة، كما أنه يوجد الشاشات الاسمارت التي توصيل التليفون بها ويتسطيع مشاهدة العمل هو واسرته. هل في شخصية قدمتها وندمت عليها؟



إطلاقًا، فدوري في مسلسل "الاسطورة" توجه له العديد من الانتقادات لان شخصيتي كانت شريره ولكن لم يؤثر فيا هذه الانتقادات لأن شخصية الولد الثعبان حلو وفيه تمثيل ويحتاج إلى تركيز لأن لا يوجد إنسان شرير طوال الوقت وطيب طوال الوقت، كما أنه في الأول والآخر هذه تمثيل. قدمت أدوار ناجحة.. فما أقرب شخصية إلى قلبك؟



شخصية "علي" في فيلم "حرامي الجسد" وشخصية "سلطان" في مسلسل "طايع". ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفتره المقبلة؟



اتمنى تقديم شخصية حقيقية مثل شخصية "صدام" لأن هذه الشخصيات هي التي تثبت موهبة الفنان لأنها بتحتاج إلى نوع آخر من التحضير والمذاكرة ويقرب من الشخصية بروحه وليس شكله ويعتبر هذا تحدي كبير لأي فنان. هل ترى أنك مظلوم فنينًا؟



احتمال أكون مظلوم ولم استطع حتى الآن تحقيق هدفي. ما تعليقك على الفنانين الذين يتعمدون إثارة الجدل على السوشيال الميديا؟



نوع من أنواع الشهرة والبيزنس. ما السبب وراء قلة تفاعلك على السوشيال ميديا؟



أنا لا أعرف التركيز الكثير فأنا شخص انطوائي الطبع، وأكره أن تكون حياتي ملك للجميع، وكنت اتفاعل عليها بغير ارادتي؛ لأنني كنت متزوجًا فكان لابد أن أشارك الجمهور بكل شئ يحدث معي، فأنا كنت أكره ذلك لكنني كنت أفعل ذلك لإرضاء زوجتي السابقة. ما الصفة التي تحب الناس تميزك بها؟



أكون إنسان عنده أخلاقيات وحكيم وخفيف على الناس. ما هي المقولة التي أخذتها مبدأ ليك؟



يقيني بالله يقيني فمهما حدث عارف أن ربنا هيرضيني في الآخر والحاجة اللي بتمناها هتحقق. ما هو النجاح من وجهة نظرك؟



حب الناس فانا بالنسبة لي عندما أكون مكتئب وعندما أخرج إلى الشارع وأشاهد حبهم لي بنسى الاكتئاب، لذلك حب الناس أهم حاجة في الدنيا.

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