تراند اليوم : زوجة المنسي : مسلسل الاختيار يعتبر تكريما كبيرا من الدولة والقوات المسلحة

قالت منار زوجة الشهيد أحمد منسي، إن مصر لا تنسى شهدائها ويتم تكريمهم من خلال إطلاق أسمائهم على شوارعها ومعاملة ذويهم معاملة لائقة.

وأضافت منار، خلال لقائها مع مراسل برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مسلسل الاختيار يجسد حياة أحد الشهداء وهو بمثابة شيء مختلف وله تقدير خاص، مؤكدة أن خروج الفيلم كان بمثابة حلم لأن العمل تعطل أكثر من مرة لأسباب لا يعلمها إلا الله.

وأكدت أن مسلسل الاختيار يعتبر تكريما كبيرا من الدولة والقوات المسلحة، ويؤكد أنهم حريصون على أن تكون سيرة شهداء مصر في كل وقت ومكان.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، لا ينسى أهالي الشهداء وحريص على الاجتماع معهم في المناسبات المختلفة ويصدر تعليماته بالاهتمام بشؤونهم.

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وأوضحت أنها تقيم مع أهلها لأنها في فترة إجازة عن العمل بسبب الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لافتة إلى أن عائلتها متجمعة لمشاهدة مسلسل الاختيار.