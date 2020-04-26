تراند اليوم : أحمد مجدي الجمهور مطلعه مسرح بعد خيانة الصارووخ ياسمين صبري

تصدرت الفنانة ياسمين صبري الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسها الرمضاني “فرصة ثانية”.

وتبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “فرصة تانية” بحفل خطوبة ملك – ياسمين صبرى – وزياد – أحمد مجدى ، بعد قصة حب كبيرة، وذلك فى حضور عائلة ملك التى تتكون من والدتها نهال عنبر ووالدها محمد أبو داود، شقيقتها مريم – هبة مجدى المتزوجة من مدحت – دياب – ولديهما طفلة تدعى زينة.

وفي أحد المولات أثناء تواجد ملك مع شقيقتها مريم وصديقتها سارة الشامى تتفاجأ ملك برؤية خطيبها مع ريهام – آيتن عامر- فتخلع ملك دبلتها وتعطيها لزياد وتغادر المكان ويحاول زياد اللحاق بها ليوضح لها الأمور ولكنها ترفض وتنهى ملك علاقتها بزياد تماماً، رغم حبها له.

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وهو ما فع مغردون بالتعليقات الكوميدية لـ”أحمد مجدي” بالقول: بقي بتخون ياسمين صبري مع آيتن عامر”.

يحاول زياد مطاردة ملك لتوضيح موقفه إلا أنها ترفض عودتها له رغم حبها الكبير له بعدما اعتبرته خائنا.

وبعد فشل كل محاولاته يوافق على الزواج من ريهام التي عرضت عليه السفر إلى دبي والعمل في شركة والدها إلا أنه خلال حفل الزفاف تتعرض ملك لحادث كبير على الطريق بعد انقلاب سيارتها ويتم نقلها إلى المستشفى ويترك زياد الحفل ويذهب لرؤيتها وتنتهي الحلقة الأولى.