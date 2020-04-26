دعوى ضد محمد رمضان ومطالبة بسجنه بعد تمزيقه جواز السفر المصري في مسلسل البرنس

يبدو أن سوء الحظ يطارد الفنان محمد رمضان، فما ان انطلق الماراثون الدرامي الرمضاني، حتى تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيه بالتطاول على رموز الدولة بعد تمزيق جواز السفر المصري ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسله الجديد البرنس.



واعتبر المحامي أن تمزيق رمضان لوثيقة السفر المصرية تمثل استمرارا لتطاوله على كل القيم المصرية، وإصراره على إهانة كافة رموز الدولة المصرية، دون عقاب ومن أمن العقوبة، إساء الادب، فقد قام المذكور بتمزيق جواز السفر المصري، وإهانته في حلقه الأمس من مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا.



وأضاف محفوظ بأن ذات التصرف المشين ما كان يفعله قوي الشر بإهانه أهم رمز من رموز الوطنية، وهو جواز السفر المصري في حين أن ما يشهده العالم كله من عظمه وقيمه مصر في هذه الأيام، فكأنه يحاول هدم كل قيمه للبلد التي أعطته الكثير.



وتابع محفوظ في بلاغه هذا ما يعد جريمه طبقا لنصوص المواد المادة 178 مكرر ثانياً والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وكذلك.المادة 184عقوبات.

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ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها السلطات أو المصالح العامة.



وطالب محفوظ في بلاغه النائب العام بضرورة اتخاذ قرار سريع بمعاقبة محمد رمضان بعقوبة قانونية بالاضافة الي مصادره ومنع عرض هذا العمل الفني المنوه عنه سلفا.