هل تعمد احمد بدير نشر شائعة وفاته للترويج لمسلسله الجديد «يا أنا يا جدو»؟

انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عدد من الأخبار حول وفاة الفنان أحمد بدير، والذي تصدر بعدها محركات البحث في مصر، حتى أن اسمه كان متصدراً كافة المواقع الفنية والإخبارية.

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الغريب في الأمر أن بدير لم يتعرض لأزمة صحية حتى تخرج هذه الشائعة، بل إنه متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة، لذلك ذهب البعض إلى أن أحمد بدير هو نفسه الذي وراء هذه الشائعة من أجل الترويج لمسلسله الجديد «يا أنا يا جدو» الذي يعرض على قناة روتانا دراما، وبعض القنوات الفضائية الأخرى

وأكد صديق مقرب من أحمد بدير أنه لم يفعل ذلك، بل إن هناك صفحة مزيفة تحمل اسم الفنان محمد لطفي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هي التي روجت لهذه الشائعة، وسرعان ما نفاها أحمد بدير بنفسه.



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