توم هانكس وزوجته يتبرعان بدمهما بعد شفائهما من فيروس كورونا

بعد شفائهما من فيروس كورونا، قام الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بالتبرع بدمهما من أجل تطوير لقاح لفيروس الكورونا.

وأعرب هانكس عن رغبته في تسمية أي لقاح ينتج من العمل على الدم الذي تبرع به بإسم Hank-ccine . إقرئي أيضًا: Advertisements صور: شاهدوا منزل كايلي جينر الجديد الذي يبلغ ثمنه 45 مليون دولار كانيي ويست يهاجم فوربس: ثروتي ثلاثة أضعاف ما اعلنتم

يذكر أن صبيا استراليا تعرض للتنمر بسبب اسمه كورونا، ارسل رسالة لهانكس، فقام هذا الاخير بالتواصل معه وتشجيعه لمواجهة التنمر واهداه آلة كاتبة.

يبقى ان نذكر ان هانكس وزوجته اصيبا بالفيروس في استراليا، وعولجا هناك، وعادا إلى الولايات المتحدة بعد شفائهما.

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