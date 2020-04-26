‏صور: شاهدوا منزل كايلي جينر الجديد الذي يبلغ ثمنه 45 مليون دولار



اشترت عارضة الأزياء كايلي جينر منزلاً فخماً عبارة عن مبنى من طابق واحد ويبلغ حجمه الضخم 15،350 قدمًا مربعة ، وفقًا لتقرير TMZ. يحتوي على المسرح المنزلي الخاص به وبار وغرفة ألعاب وجيم. كما يحتوي على مطبخ للطاهي بالإضافة إلى ملعب رياضي كامل المستوى لبطولة كرة السلة.

حتى أن هناك شقتين للضيوف بحيث يمكن لـ Kylie أن يأتي أي شخص لزيارة المسكن الجديد ، الذي اشترته مقابل 45 مليون دولار أمريكي. Advertisements

.يذكر انه تم تسمية كايلي مؤخرًا كأصغر ملياردير عصامي في العالم .

ولدى كايلي ابنة ستورمي ويبستر البالغة من العمر عامين من شريكها السابق مغني الراب "أستروورلد" ترافيس سكوت.

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