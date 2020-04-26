عاجل..قطونيل توقف إعلان ميس حمدان الخادش للحياء وتصريح مفاجئ منها!

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 07:14 مساءً - صدر اليوم الموافق الأحد 26 إبريل و3 من رمضان، قرار من شركة “قوطونيل ” للملابس الداخلية بوقف إعلانها الأخير الذي قدمتة الفنانة “ميس حمدان” وقد طُرح منذ أيام علي القنوات الفضائية مع بداية شهر رمضان، حيث أثار حالة من الجدل ومطالبات من الجمهور وروّاد التواصل الاجتماعي بضرورة وقفه .

حيث أعلنت الشركة في بيان لها اليوم: “تماشيا مع ما أثير من ضجة حول إعلان قطونيل الأخير (ابن الجيران)، ونظرا لأننا دائما ما نأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما نقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر، قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع الفضائيات المصرية”.

كما أن “صالح الصالحى” عضو لجنة الشكاوى “بالمجلس الأعلى للإعلام” أنه ستعقد اللجنة اجتماعًا طارئًا ظهر اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقارير لجان الرصد بخصوص مخالفات إعلان “قطونيل” .

وأضاف الصالحى فى تصريحات صحفية له:” أن اللجنة ستتخذ توصيات عاجلة بشأن مخالفات إعلان قطونيل سيتم رفعها للمجلس لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن المخالفات”.

Advertisements

وفي تصريح صحفي مفاجئ أعربت الفنانة “ميس حمدان”، عن احترامها لقرار إيقاف الإعلان الذي قامت ببطولته وذلك بسبب استياء الجمهور من كلماته ومشاهده.

فقالت حمدان :”احترم قرار الشركة بإيقاف الإعلان”، مضيفة “الهدف من تقديم الإعلان أن يكون جديدا وكوميديا لرسم البهجة والابتسامة، وللعلم أنا طلبت من الشركة المنتجة إيقاف الإعلان، رغم أنني لم أمسك او أظهر ببوكسر في الإعلان “.

وتابعت حمدان: “حذفت الإعلان من كل حساباتي للحفاظ على اسمي وشكلي أمام الجمهور المصري والعربي، ولا أحب أن أصل للجمهور المصري بشكل خاطئ”.