- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 07:14 مساءً - تعرضت عدد من المصارف في لبنان إلى هجمات بالقنابل والتي أحدثت أضرارا بالغة في مقراتها ولكنها لم تسفر عن وقوع ضحايا .
حيث أقدم مجهولون فجر اليوم الأحد على إلقاء ثلاث قنابل حارقة ” مولوتوف ” على مصرف ” الاعتماد اللبناني ” في مدينة صور وهو ما تسبب بأضرار مادية في الواجهة الخارجية للمصرف وجهاز الصراف الآلي .
وتواجدت القوى الأمنية على الفور وتم فتح تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وسحب تسجيلات الكاميرات الموجودة في محيط المكان .. والتي أظهرت بحسب المعلومات الأولية وجود شخصين في المكان لحظة رمي القنبلة .
كما شهد فرع مصرف ” فرنسبنك ” في شارع رياض الصلح في مدينة صيدا بجنوب لبنان قيام مجهولون مساء يوم أمس السبت بإلقاء قنبلة بإتجاهه والتي أسفرت عن تحطم واجهته الزجاجية والسقف المستعار .
وتحطمت الواجهة الزجاجية الخارجية للمصرف .. فيما حضرت استخبارات الجيش والقوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث .
كانت هذه تفاصيل خبر هجمات بالقنابل على مصارف في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.