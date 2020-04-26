ختم القرآن وقيام الليل.. جومانا مراد تكشف طقوسها في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد عن طقوسها خلال شهر رمضان المبارك، حيث أكدت أنها تهتم بالجانب الروحاني خاصة إذا ما لم تكن تحضر لعمل ما ومنشغلة في تصويره.‏

جومانا أضافت، في لقائها ببرنامج “The Insider بالعربي” على قناة “دبي” أنها تحرص على ختم القرآن أكثر من مرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى قيام الليل وصلاة ‏التراويح، مؤكدة أنها تستمتع بالأجواء الرمضانية مع العائلة، دون الإسراف في الطعام.‏

الفنانة السورية تابعت أنها إذا كانت تحضر لعمل فني وتصور، فأنها تستغل فرصة الراحة في قراءة القرآن أيضًا، وتفطر مع زملائها في موقع التصوير.‏

يذكر أن الفنانة السورية جومانا مراد تشارك في السباق الرمضاني هذا العام، من خلال مسلسل “خيانة عهد”، بطولة الفنانة يسرا، ويشاركها البطولة حلا شيحة، وعبير صبري، ومحمد رياض، وبيومي فؤاد، وخالد سرحان، وصبري فواز، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج العدل جروب.

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وردت يسرا مؤخرا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب استكمال تصوير مسلسل “خيانة عهد”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني، رغم انتشار فيروس كورونا.

يسرا، قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية “الحدث”، إنها سعيدة بعدد النجوم المتواجدين معها في المسلسل والقيمة التي أضافوها للمستوى الفني للعمل.

وأضافت، أن فريق العمل المسلسل يتبع الإجراءات الوقائية اللازمة، من حيث تقليل عدد المتواجدين في الأستوديو، ووجود طاقم طبي يتابعهم، إلى جانب التعقيم المستمر لكل الأماكن والابتعاد عن المصافحة باليد، وهو نفس ما تتبعه المصانع في الفترة الحالية.

كما أكدت أنها تحرص على البقاء في منزلها طالما لم تكن مرتبطة بالتصوير، مشيرة إلى أن تصوير المسلسل مستمر في الأيام الأولى من شهر رمضان بسبب تعطل العمل لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.