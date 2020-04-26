النجمة الأمريكية كيم كاردشيان تُسلط الضوء على ذكرى مجزرة الأرمن

الأحد 26 أبريل 2020

تفاعلت نجمة أمريكية مع ذكرى مجزرة الأرمن التي ارتكبتها تركيا.



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وفي التفاصيل، حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، على تسليط الضوء على ذكري مجزرة الأرمن التي ارتكبتها تركيا والحكومة العثمانية في الفترة ما بين 1914 لـ 1923 ضد الأرمن وقتلهم لأكثر من 1.5 مليون شخص من بينهم أطفال وكبار السن والسيدات.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع التي تمتلك أكثر من 167 مليون متابع عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، صور للضحايا الذين أزهقت حياتهم السلطات التركية في التطهير العرقي الذي مازالت تركيا تواصل التبرؤ منه حتى الأن ونفي صلته بهم رغم تورطها في تلك المذبحة.