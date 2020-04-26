حسين فهمي يفتح النار على محمد رمضان

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Apr 26, 2020
اكد الفنان المصري حسين فهمي أنه تواصل هاتفياً مع وزير الإعلام المصري السيد أسامة هيكل، مبدياً اعتراضه على مشهد تمزيق مواطنه الفنان محمد رمضان لجواز سفره وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “البرنس”.
وأكد “فهمي” لـ “الرؤية” إن “هيكل” أبدى استياءه بمجرد علمه بتفاصيل الواقعة، لأن رمضان أهان رمزاً مصرياً بتمزيق جواز السفر، وأضاف مندهشاً من موقف جهة الإنتاج والمخرج وجهاز الرقابة، الذين أجازوا تصوير هذا المشهد وكأنه تصرف عادي، وبالتالي لا بد من محاسبة كل من تسبب في خروج هذه اللقطة للنور”.
ورفض “فهمي” الحديث عن ضرورات الدراما، لأن رمضان كان من الممكن أن يعيد جواز السفر إلى والده دون تمزيقه، ولكن ما رأيته على الشاشة كان لقطة معيبة بحق، ولن تمر مرور الكرام، لأن إهانة الوطن شيء لا يمكن السكوت عنه”.
من جهة أخرى، تقدم محامي مصري ببلاغ عاجل الى النائب العام ضد محمد رمضان مطالباً بإنزال عقوبة قانونية بحقه وإيقاف مسلسله “البرنس” وذلك عقب تمزيقه لجواز سفره في أحد مشاهد المسلسل. المحامي اتهم محمد رمضان بالتطاول وإهانة رموز الدولة.
مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، دنيا عبدالعزيز، ريم سامي، أحمد داش وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.
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