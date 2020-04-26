انفصال بطلة "التفاحة الممنوعة" عن حبيبها بعدما احتفلت بعيد ميلاده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصلت بطلة المسلسل التركي "التفاحة الممنوعة" الفنانة إيدا إيجي، عن حبيبها لاعب كرة السلة الشهير بروهان تايجر، وذلك بعد ارتباطهما عاطفياً منذ عام تقريباً.

وتداولت صفحات المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر انفصال النجمة التركية من حبيبها بروهان تايجر، دون معرفة الأسباب، خاصةً أنهما عرفا بأشهر ثنائي تركي خلال الفترة الماضية.

وكانت إيدا إيجي والمعروفة بخفة ظلها في الوسط الفني وخارجه، قررت الاحتفال بعيد ميلاد حبيبها الأسبوع الماضي، حيث قدمت له مجموعة من الورود.

ونشرت إيدا إيجه صورتين لهما وهما بجانب بعضهما بشكل رومانسي، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد بيكيه! مع حبي شاكيرا"، وهو ما جعل جمهورها يضحك علي تشبيهها نفسها بشاكيرا وحبيبها بنجم كرة القدم بيكيه، وتمنوا لحبيبها سنوات سعيدة".

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ومن المعروف أن النجمة إيدا أعلنت توقفها عن العمل أو تصوير أي مشاهد جديدة في مسلسلها الذي يحقق نجاحا كبيرا "التفاحة الممنوعة"، خوفا على نفسها وطاقم التمثيل من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى عبرت الممثلة التركية عن استيائها الكبير من استمرار تصوير المسلسلات في تركيا على الرغم من الانتشار الكبير للفيروس واكتشاف إصابات جديدة في بلادها.

وعبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قالت: "نحن نقاتل كل شيء بما في ذلك كورونا، لا توجد وسيلة لمحاربة الجهل! على الأقل أشكر الأشخاص الواعين وذوي الضمير الذين لم أستطع الإجابة عليهم، حقوق الصحة وحقوق الإنسان، ليست رفاهية، إنها ملك لكل شخص ومواطن، و حق للـ150 شخصا الذين يعملون ليلًا ونهارًا في مواقع التصوير".

وتابعت: "المسؤولون سيعقدون اجتماعاً في الساعات القادمة من أجل بحث توقف تصوير المسلسلات من عدمه في ظل الظروف الراهنة وأتمنى الالتزام من الجميع".