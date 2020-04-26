هل تعمّد إياد نصار استعادة حب الجمهور بـ"الاختيار" بعد فيلم "الممر"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من مشاركة الفنان الأردني إياد نصار، كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" وظهوره في مشهد واحد حتى الآن، بالحلقة الثانية، إلا أنه لاقى ردود فعل واسعة من الجمهور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر إياد نصار في دور قائد بسلاح المظلات بالجيش المصري، وجمعه مشهد بالفنان أمير كرارة، الذي يلعب دور البطل الشهيد أحمد المنسي.

والمفارقة هنا، قيام إياد نصار بتجسيد دور ضابط بالجيش المصري، بعدما كان ضابطًا في الجيش الإسرائيلي بفيلم "الممر"، والذي بسببه عبر كثيرون عن كرههم له، بعد إجادته لهذا الدور ولعبه بإتقان شديد.

وكتب العديد من المتابعين، تعليقات ساخرة بعد ظهور إياد نصار بالبدلة العسكرية المصرية في المسلسل، فيما توقع البعض أن الفنان الأردني تعمّد تجسيد هذا الدور الصغير، رغم أنه أصبح نجمًا ويقدم أدوار بطولة، من أجل إزالة الصورة التي كونها البعض عنه، بأنه ضابط إسرائيلي ومكروه من الجميع.

وكتب متابع تعليقًا طريفًا على مشاركة إياد نصار في المسلسل، قائلًا: "إياد نصار جاي يصلح غلطته في الممر عشان الناس ترجع تحبه تاني بعد ما الشعب كله كرهه في دور اليهودي"، وعلق آخر: "إحنا اتسرعنا في الحكم على إياد نصار لما كان إسرائيلي".

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وعلق ثالث بسخرية قائلًا: "الحمد لله كرارة طلع عنده شخصية عن أحمد عز وعرف يقنع إياد نصار إنه يسيب الجيش الإسرائيلي ويلتحق بالجيش المصري".

وكان إياد نصار ضمن أبطال فيلم "الممر" مع كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم أحمد عز وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وهو من إخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبد الخالق، وتسبب دور الفنان الأردني، المتقن في العمل، بانتفاضة على السوشيال ميديا، وتعامل المتابعون المصريون كما لو أنه ضابط إسرائيلي في الواقع.

أما مسلسل "الاختيار" فيقدم فيه دور البطولة، الفنان أمير كرارة، وبصحبته أحمد العوضي ودينا فؤاد وأحمد وفيق وأحمد فؤاد سليم وحازم سمير، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد رجب وعمرو سعد وإياد نصار وآسر ياسين وكريم محمود عبد العزيز وشريف منير ومحمد إمام وأحمد رزق.

يذكر أن إياد نصار ينافس أيضًا في موسم دراما رمضان، بمسلسل "ليالينا 80"، والذي يعرض على CBC، ويشارك في بطولته غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، ومنة عرفة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.