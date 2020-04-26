بهذه الجملة.. مصطفى شعبان يستعيد ذكريات مسلسل "مزاج الخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استعاد الفنان ذكريات مسلسله "مزاج الخير"، بنشر صورة كاريكاتيرية لشخصية "أفندنيا"، الذي جسدها ضمن أحداث المسلسل. ونشر شعبان الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"أفندينا، يتوب علينا ربنا". ''مزاج الخير'' بطولة مصطفى شعبان وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب و درة ومن إخراج مجدي الهواري جدير بالذكر أن الفنان مصطفى شعبان خرج بشكل رسمي من المنافسة هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، والمسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل.

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