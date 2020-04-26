تراند اليوم : شاهد..فنانة شهيرة تستفز جمهورها بملابس شفافة ونشطاء: الله يرحم حجابك

حالة من الجدل أثارتها الفنانة المصرية حلا شيحة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بملابس مثيرة خلال كواليس تصويرها لمسلسل "خيانة عهد".

ونشرت الفنانة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بعض الصور لها من تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد"، ارتدت فيهن فستانًا شفافًا أظهر أجزاء من جسدها، ما جعل المتابعين يفتحون النار عليها.

ورغم ظهور حلال شيحة بشخصية شريرة بالمسلسل، على عكس عهدها بالتمثيل، حيث تقوم بحقن نجل شقيقتها بالمسلسل "يسرا"، بمادة مخدرة قامت بتسخينها على معلقة، إلا أن متابعيها لفت نظرهم ملابسها أكثر من دورها بالمسلسل، نظرا لعدم مراعاتها لشهر رمضان.

وشنّ متابعو حلا شيحة، حملة نقد واسعة ضدها، وعلق بعضهم قائلين: "هي فعلا خيانة عهد الله.. يرحم النقاب"، و"إحنا في رمضان.. ليه صورك فيها كشف للمستور.. حرام عليكي"، و"كفاية قرف بقى إحنا في شهر مفترج"، و"من النقاب للعري".

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عاتبتها متابعة أخرى قائلة :"أنا كنت محجبة وقلعت الحجاب وربنا يهديني وأرجع ألبسه تاني.. لكن عمري ما انقلبت من النقيض للنقيض.. على الأقل حافظي على لبسك.. كنت متخيلة إنك هتحافظي على مظهرك أكتر من كده".