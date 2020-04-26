هؤلاء المشاهير احتفلوا بعيد ميلادهم في 25 أبريل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أبريل 2020 05:59 مساءً - في كل شهر يحتفل المشاهير بعيد ميلادهم، ومواليد برج الثور الأكثر احتفالاً بعيد ميلادهم في أواخر شهر نيسان الجاري.



وصادف يوم أمس 25 أبريل/ نيسان ذكرى ميلاد عدد من المشاهير والنجوم حول العالم ، وعلى رأسهم نجم السينما الذهبي آل باتشينو الذي احتفل ببلوغه ال 80 عاماً من عمره المديد، وهو بعد في قمة تألقه ونجاحه الفني في السينما.

وُلِدَ آل باتشينو في برونكس لكن أصول وجذور أجداده تعود إلى صقلية، وأول ظهور فني له كان عام 1968، وأشهر أفلامه وأنجحها : "العراب".









فيما أتمت النجمة الأمريكية رينيه زيلويغر أعوامها الـ51 ، وأشهر أفلامها التي منحها شهرة واسعة "جيري ماغواير" مع الممثل الوسيم توم كروز.



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أما الممثل الأميركي هانك أزاريا فاحتفل بعيد ميلاده الـ56، أما الممثل الأمريكي جايسون لي فبلغ من العمر أمس السبت 50 عاماً، واحتفلت الممثلة الأمريكية سارة باكستون أيضاً بعيد ميلادها الـ 32 .





كذلك نذكر من المشاهير الذين احتفلوا بعيد ميلادهم كلاً من: الموسيقي ستو كوك (75 عاماً)، الممثلة تاليا شاير (75 عاماً)، الممثل جيفري ديمون (73 عاماً)، موسيقي الروك ستيف فيرون أتم سنواته الـ70، مغني موسيقى الريف روب كروسبي (66 عاماً)، مغني الروك أندي بيل (56 عاماً) ،الممثلة جينا توريس تبلغ 51 عاماً، الممثل جيسون ويلز (50 عاماً)، الممثلة إميلي بيرغل (45 عاماً)، الممثل جوناثان إينجل (43 عاماً)، الممثلة مارغريت مورو (43 عاماً) المغني جيسون أندروود(40 عاماً) الممثلة ميلوني دياز (36 عاماً)، الممثلة أليسين أشلي آرم (24 عاماً)، الممثلة جايده ري (11 عاماً ).

يشار إلى أن كل هؤلاء المشاهير من مواليد برج الثور ،ويتميز مواليده حسب ما يقول علماء الفلك بقدرتهم على تذوق الجمال، وعلى العطاء والإبداع، كما أن مواليد هذا البرج يتمتعون بقدرات غير عادية، وشخصيات قيادية، ويمتلكون كافة أدوات النجاح في حياتهم العامة والخاصة.





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