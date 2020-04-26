سيطر الشاعر أمير طعيمة بأعماله الكتابية في أول أيام شهر رمضان المبارك، والتي تنوعت بين التترات والإعلانات والبرامج الرمضانية.
حيث بدأ بإعلانه الأنجح "إنت إستثنائي" بصوت الفنان بهاء سلطان، الفنان محمود العسيلي، والذي حصد على أكثرمن 3 مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وانضم بكلماته لتترات مسلسلات رمضان 2020 بـ 4 اغنيات لكبار فناني الوطن العربي بدايةً
وأغنية "عمري" للفنان هيثم شاكر لمسلسله الرمضاني "حب عمري"، ومن ألحان:رامي جمال، توزيع:أحمد إبراهيم.
وللفنان مدحت صالح بأغنية مسلسل "ونحب تاني ليه"، وللديفا سميرة سعيد في مسلسل "لما كنا صغيرين"
كانت هذه تفاصيل خبر وجبة غنائية دسمة لـ أمير طعيمة في بداية شهر رمضان الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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