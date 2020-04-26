مشاهدة ... تفاصيل وأحداث مسلسل البرنس الحلقة 3 الثالثة بطولة " محمد رمضان "

تم عرض البرومو التشويقي لمسلسل البرنس على شاشات التلفزيون وعلى مواقع التواصل الإجتماعي الذي قام الفنان محمد رمضان بتجسيد دور البطولة فيه وقد شاركه البطولة الفنان أحمد زاهر والفنان إدوارد، ويجمع المسلسل الفنانين مع بعضهم البعض في مشاهد عديدة في المسلسل.
يبدأ العرض لأحداث مسلسل البرنس الحلقة الثالثة اليوم الأحد 26 ابريل وذلك من المقرر أن يكون في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة عقب مدفع الافطار عليقناة دي ام سي الفضائية وسوف يكون الاعادة لنفس الحلقة في تمام الساعة الثانية منتصف الليل ، ويجب متابعة هذا المقال لكي يتم معرفة جميع التفاصيل والاحداث التي ستكون طارئة في القريب العاجل وسوف نتحدث عنها أول بأول.
ظهر الفنان الشهير إدوارد خلال الاحداث الخاصة بالحلقة الثانية من مسلسل ” البرنس ” محمد رمضان حيث يدخل شخصيته
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لمتابعة ومشاهدة الحلقة 3 من مسلسل البرنس ( اضغط هــنـــــا ).
لمتابعة ومشاهدة الحلقة 3 من مسلسل البرنس ( اضغط هــنـــــا ).
برومو المسلسل
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