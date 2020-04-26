"شدة وبتزول"..أحدث أغنيات سعد لمجرد

أعلن الفنان سعد لمجرد عن أغنيته الجديد "شدة وبتزول"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر لمجرد مقطع غنائي من الأغنية بمشاركة الفنان صلاح كردي، وتأتي برسالة غيجابية لظروف العزل المنزلي التي يعيشها العالم بسبب وباء الفنان صلاح كردي، وتأتي برسالة غيجابية لظروف العزل المنزلي التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد. يذكر أن سعد لمجرد قد طرح مؤخرأغنية "آسف حبيبي" التي حصلت على اكثر من 35 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: أشرف عراب، خليفة ميناني، وألحان:تيزاف موشين، وهي تكريم لفرقة الفنان الراحل حميد الزاهر بعنوان "خلوني خلوني". View this post on Instagram #CHIDDE_WBETZUL @salahelkurdi @saidelmarouk #saadlamjarred1 #الله_ينصر_سيدنا #stayhome #شدة_وغتزول #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever #ramadan_kareem Advertisements A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1) on Apr 25, 2020 at 1:28pm PDT

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