شاهد.. أحداث ضيف برنامج رامز مجنون رسمى الحلقة 3 الثالثة

يترقب جماهير الوطن العربي برنامج “رامز مجنون رسمي” على قناة mbc وموعد عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2020 “رامز حلال” حيث يفاجئنا الفنان رامز جلال كل عام معادته بعمل مقالب مرعبة لبعض الفنانين طوال أيام شهر رمضان، فقد تصدر الإعلان الرسمي لبرنامج رامز مجنون رسمي ترند جوجل واليوتيوب على مستويالوطن العربي, وقد حصد إعلانه حوالى 6 مليون مشاهدة عقب الإعلان التشويقي لبرنامج رامز مجنون رسمي.

أستضاف برنامج رامز جلال مجنون رسمي شخص مشهور ومعروف لدى جماهير الأهلي المصري بالتحديد، وهو نجم نادي أهلي مصر علي معلول، ليكون الضحية الثانية لرامز جلال في برنامجه الجديد رامز مجنون رسمي، نقدم لكم عبر موقعكم في مصر سبورت موعد رامز مجنون رسمي, حيثُ يُعرض البرنامج يوميًا على “MBC مصر” 6:30 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 2:00 بعد منتصف الليل.

يستضيف برنامج رامز جلال العديد من ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ومن ضمن ضيوف رامز هذا العام الفنانة نبيلة عبيد، والفنانة غادة عادل، الفنانة ياسمين صبري، والفنانة أمينة خليل، والفنانة ياسمين رئيس، والفنان عبدالباسط حمودة، والفنان باسم ياخور، والفنان علي معلول، والفنان طارق حامد، والفنانة فيفي عبده، والفنان محيي إسماعيل، والفنان حسن شاكوش، والعديد من النجوم الآخرين.

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لمتابعة ومشاهدة الحلقة 3 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).



لمتابعة ومشاهدة الحلقة 3 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).



لمتابعة ومشاهدة الحلقة 3 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).

برومو البرنامج