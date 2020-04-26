رمضان2020| شاهد.. الحلقة الثالثة من برنامج رامز مجنون رسمي

رامز مجنون رسمي الحلقة الثالثة، منذ بداية برنامج مجنون رسمي هناك متابعة مستمرة من قبل الجماهير بالوطن العربي لحلقات برنامج رامز مجنون رسمي، لذا نقدم لكم عبر موقعنا في العارضة مواعيد عرض رامز مجنون رسمي وموعد إعادة نفس الحلقة، حيث يتم عرض الحلقة الثالثة من رامز مجنون رسمي على MBC مصر عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءا، ومن المتوقع أن تكون الضحية

الثالثة هو الفنان الشعبي حسن شاكوش.

هناك بحث مكثف من قبل جمهور رامز جلال للتعرف على الضحية الثالثة في برنامج رامز مجنون رسمي، وتدور فكرة برنامج رامز مجنون رسمي حول صيد الضحية من قبل المذيعة أروي تقوم بعرض بعض الأسئلة على ضيف الحلقة عقب جلوسه بكرسي الأعتراف الذي تم تصميمه خصيصا لبرنامج رامز

مجنون رسمي.

وبالفعل استطاع رامز جلال أن يقوم بإستضافة مجموعة من نجوم الفن والغناء والرياضة لعمل أكبر المقالب والخدع في ضيف الحلقة، وقد قرر رامز جلال أن يقدم برنامج رامز مجنون رسمي بشكل جديد ومختلف عن كل عام، وقد كانت الضحية الأولى في أول رمضان الفنانة غادة عادل واليوم الثاني اللاعب على معلول.

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لمتابعة ومشاهدة الحلقة 3 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).



لمتابعة ومشاهدة الحلقة 3 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).



لمتابعة ومشاهدة الحلقة 3 من برنامج رامز مجنون رسمى ( اضغط هــنـــــا ).

برومو البرنامج