أعلنت الفنانة نانسي عجرم عن عمل غنائي جديد لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت نانسي صورة مكتوب عليها العمر، عبر خاصية "ستوي"، ولم تعلن بعد عن تفاصيل الأغنية وموعد طرحها. يذكر أن آخر إصدارت نانسي الفنية كانت أغنية "قلبي ياقلبي"، والتي حصلت على أكثر من 15 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان:نبيل خوري، توزيع:باسم رزق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح أغنية "قلبي ياقلبي".. نانسي عجرم تكشف عن عمل غنائي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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