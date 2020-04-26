هذه أطباق أماني الحجي الفضلة وماذا عن أول مرة طبخت فيها؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة الكويتية ​أماني الحجي​ عن أول طبخة قامت بها، وقالت :"كانت مجبوس دجاج، وكنت في الصف الثاني من المرحلة المتوسطة"، و أكثر طبخة تتقنها، قالت :"أكثر الطبخات «تظبط معي»، وبشهادة الجميع".

أما عن الطبخة التي تفشل معها دائماً، فقالت :"المعجنات".

وعن الطبق المفضّل لديها ومشهورة بطهوه، قالت :"الطبخة التي أفضلها المسخن والبسبوسة بالكريمة، ودائماً يطلبون مني أهلي وأصدقائي أن أطبخهما".

وعن البلد الذي زارته وقدموا لها طبقاً مشهوراً عندهم ولم يعجبها، ولكنها إضطرت أن تبدي إعجابها به، قالت :"لم أذكر أنني ذهبت إلى دولة وقدموا لي طبقاً لم يحز إعجابي. بالعكس، كنت أستلذ بهذه الأطباق وأستكشف مكوناتها كي أطبخها في البيت".

حديث الحجي جاء ضمن مقابلتها في جريدة "الراي" الكويتية مع الزميلة أمل عاطف.

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