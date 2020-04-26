مشهد جنسي كادت تُقتل فيه هالي بيري وبيرس بروسنان أنقذها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة العالمية ​هالي بيري​ عن تفاصيل أحد المشاهد الجنسية التي كانت تجمعها بالممثل العالمي ​بيرس بروسنان​ في فيلم "جيمس بوند"، وكيف أنه أنقذها من الموت.

وذكرت هالي أن النجم كان يرتدي بدلة توسكيدو سوداء أنيقة، عندما قفز لمساعدتها خلال مشهد جنسي مثير في فيلم Die Another Day، وذلك خلال مقابلة لها مع مقدم البرامج الكوميدي جيمي فالون، إذ قالت: "كان من المفترض أن يكون مسهدًا مثيرًا في محاولة لإغرائه بحبة تين أثناء استلقائي أرضًا، لكن انتهى الأمر بتعرضي للاختناق بها".

وأضافت:"لذلك نهض مسرعًا وأجرى الإسعافات الأولية وضغط على بطني، جيمس بوند يعرف عملية الإسعاف الأولية للإختناق”، وتابعت قولها: “لقد كان هناك من اجلي وسيظل دائماً أحد الأشخاص المفضلين لديّ في العالم كله".

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