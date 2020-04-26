وفاة الشاعر الغنائي المصري ميدو زاهر

ميرنا وليد - بيروت - توفي الشاعر الغنائي المصري ​ميدو زاهر​ صباح اليوم إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وعبر عدد كبير من نجوم الفن عن حزنهم لرحيله، إذ كتب المطرب أمير صلاح الدين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"توفي إلى رحمة الله تعالى الشاعر ميدو زاهر أسألكم الفاتحة".

ميدو زهير حازت كلماته على شهرة واسعة، خاصة في تعاونه مع فريقى "بلاك تيما" و"مسار إجباري" و"بركة باند" والمطربة مريم صالح، كما تعاون ميدو زاهر مع فريقة "وسط البلد" في أغنية "عانقيني".

ومن أشهر ما كتب ميدو زاهر قصيدة "أزرق" التي ألقاها أحمد حلمي في أحد مشاهد مسلسل "الجماعة"، و"باب الدنيا".

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