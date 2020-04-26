مخرج مصري شهير يطالب ياسمين صبري بالتوقف عن التمثيل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كشفت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ سابقاً عن أن الممثل المصري الراحل ​محمود عبد العزيز​ كان طلب منها التوقف عن التمثيل والرجوع إلى حياتها العائلية، وذلك بعدما قدمها في مسلسل "جبل الحلال"، أعاد المخرج المصري ​مجدي الهواري​ نشر مقطع فيديو ظهرت فيه صبري خلال مقابلة تلفزيونية لها تتحدث فيها عن هذا الموضوع.

وعلّق بالقول:"وإحنا بنضم صوتنا لصوت الراحل"، وأعرب أيضاً الممثل عمرو عبد العزيز عن رأيه قائلا: "وانا اضم صوتي لصوت الساحر ألف رحمه ونور عليه، ياسمين صبري تنفع لأي حاجه ممكن موديل ممكن عارضه ازياء لكن والله والله والله التمثيل ده موهبه اسمه موهبه يعني ان الله سبحانه وتعالى يهب هذه الموهبة من عنده يعني هي موهوبة بس مش في التمثيل".

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