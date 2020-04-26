عبد الباسط حمودة يتحدث عن خلافه مع محمد حماقي وهذا رأيه بـ محمد رمضان وحسن شاكوش-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري ​عبد الباسط حمودة​ عن خلافه مع الفنان المصري ​محمد حماقي​، مشيراً إلى أن ما أشيع عن خلاف بينه وبين الفنان المصري حكيم غير صحيح، بل أن الخلاف وقع بينه وبين حماقي في حفل زفاف أقيم في أحد الفنادق بطريق السويس.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يبدأ حماقي الغناء في تمام الساعة العاشرة، ويفسح له المجال ليغني حوالي الساعة الحادية عشرة إلا الربع، لكنه استمر للثانية عشرة، رغم أن صاحب الحفل طلب منه إنهاء الفقرة.

وتابع أنه لم يلتق بعد الفقرة بمحمد حماقي، الذي غادر من باب آخر، ولم يكن أمامه إلا مدير أعماله.

عن رأيه في أصوات مطربي المهرجانات، قال خلال حلوله ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي: "شاكوش يغني جيداً ولكنه يصرخ كثيراً، (هو شاربني بس مش بالطريقة دي)".

وتابع: "شاكوش ليس مطرب مهرجانات في الأساس، فهو يمكنه تقديم أغاني عادية، أما عمر كمال فصوته جميل، قدم معي كليب ونجحته، وحمو بيكا ملوش دعوة بالغناء".

أما عن الفنان المصري ​محمد رمضان​، فقال: "رمضان مش مطرب لكن يعتبر مؤدي للأغاني وليس مغنياً، كما أن أغنياته لا تتضمن ألفاظاً خارجة".