جزيرة في إيطاليا تتحمل تذاكر الطيران والإقامة لجذب السياح

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وتتضمن الخطة التي أعلنت عنها الجزيرة تحمل نصف تكاليف تذكرة الطائرة مع تحمل تكلفة إقامة ليلة واحدة في الفندق من بين كل 3 ليالي يقضيها السائح بالجزيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.
وخصصت حكومة الجزيرة لتمويل الخطة نحو 43 مليون يورو في وقت بلغت به خسائر الجزيرة التي تعد أحد المقاصد السياحية الهامة في إيطاليا نحو مليار يورو خلال شهري مارس وإبريل مع التوقف التام لحركة الطيران في وقت تحولت به إيطاليا إلى بؤرة لانتشار الوباء في أوروبا.
وتمثل السياحة نحو 13٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا التي تتوقع تبعات اقتصادية كارثية على خلفية الجائحة مع توقف تام لعجلة الاقتصاد في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وثامن أكبر اقتصاد بالعالم.
والعرض الذي تقدمه حكومة الجزيرة خطوة نادرة لم يسبق القيام بها في وقت قوبل به العرض التي تنوي الجزيرة تقديمه بالانتقادات من قبل أصحاب المزارات السياحية ووصفوا العرض “بغير الواقعي” بحسب ما ذكرته الصحيفة.
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