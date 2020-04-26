كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهد البطولة النسائية تتصدر أحداث الحلقة الثانية من "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهيار ريم سامي يخطف قلوب المشاهدين لحظة خلع دبلة خطوبتها .. ورمضان يجبر خاطرها .. رواد السويال ميديا :"الأخ الحنين رزق"

تصدرت مشاهد البطولة النسائية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث أنتصر المخرج محمد سامي للبطولة الجماعية بالعمل والندية في الجمل الحوارية للفنانين المشاركين مما يزيد من عنصر التشويق وقوة السيناريو والذي كان واضحا منذ أحداث الحلقة الأولى التي كانت بمثابة تعريف للجمهور بأسرة وجيران "البرنس" والاشخاص المحيطين بهم.

وتبدأ الحلقة أحداث الحلقة الثانية بمشهد مؤثر للفنانة الشابة ريم سامي "نوار البرنس" خطف قلوب المشاهدين فعقب القبض على خطيبها محمد مهران "حمادة" بتهمة سرقة زوج شقيقته نور اللبنانية "علا" ورغم العلاقة العاطفية القوية بين "نورا" و"محمد" الذي كان يفتخر به والدها عبد العزيز مخيون "حامد البرنس" و شقيقها محمد رمضان "رضوان البرنس" الأ أن الأب طلب من نجله ان يتم رد الـ"شبكة" لـ أسرة محمد وسط حالة من الانهيار لـ "نورا" التي لا تستطيع ايجاد مبرر لما فعله خطيبها .. وخلال لحظة طلب "رضوان" من شقيقته خلع "دبلة " الخطوبة لضمها للشبكة – والذي جسدته بطريقة كانت أشبه بمثابة خروج الروح منها - لذا قام بتقبيل يد أخته لمواساتها في مشهد زاد من حالة الشجن لدى المشاهدين .. علق الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولة محمد رمضان جبر خاطر شقيقته ريم سامي بعبارات "الأخ الحنين رزق".

وزاد من تعاطف الجمهور عن علاقة المودة بين "رضوان البرنس" وشقيقه"نورا" هو مواساته لها بعبارة "حمادة هو اللي خسرك مش انت اللي خسرتيه" .

أما المشهد الثاني فتجسد بطولته الفنانة روجينا "فدوى" الزوجة الثانية للفنان أحمد زاهر "فتحي البرنس"حيث تألقتروجينا خلال المشهد بشخصية مركبة أمتعت الجمهور حيث كانت تعاتب أحد رجال عصابتها يدعي"سنة" الذي يدعي كذبا ضياع "البضاعة" في أحد الأكمنة وفي نفس التوقيت تدلل زوجها وتطعمه بيدها خلال حوار المعاتبه الذي كان أيضا بمثابة درس لزوجها "أحمد زاهر" كي لا يفكر أن يخدعها أو يستضعفها واظهارها لقوتها وردة فعلها المرعبة على من قام بخداعها وأدعى ضياع بضاعتها بجمل حوارية مشوقة لفتت انتباه المشاهدين .. وبرع فيها أحمد زاهر بمشاهد الحرص علي طاعتها خوفا منها.

كما شهدت أحداث نفس الحلقة محاولة روجينا "فدوى" من التقرب الى الفنان محمد علاء"ياسر البرنس" وهو شقيق زوجها أحمد زاهر"فتحي البرنس".

والمشهد الثالث كان من بطولة الفنانة نور اللبنانية "علا" خلال قيامها ووالدتها الفنانة "صفاء الطوخي"بالتشاجر مع "فتحي البرنس" الذي يحاول التقرب لها من جديد خاصة عقب طلاقها بسبب سرقة شقيقها "محمد" ل محل المشغولات الذهبية لزوجها وفي المشهد تفوقت نور اللبنانية في تجسيد دور الفتاه الشعبية التي تتسم بأخلاق ابنة البلد وصدها تعدي "فتحي البرنس" بمنتهي القوة رغم ما تمر به من انكسار بسبب الفضية التي تسبب فيها شقيقها .

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أما المشهد الرابع فكان للفنانة دنيا عبد العزيز الصيدلانية "شيماء" خلال مواجهتها لزوجها "فتحي البرنس" لمعرفة سبب مشاجرته مع نور اللبنانية"علا" ووالدتها صفاء الطوخي وطردهما له من شقتهما في وقت متأخر من الليل وعندما لم يجد رد سوى معايرتها بعدم الخلفة وتحمله لها 10 سنوات .. قامت بمفاجأته بأنه هو العقيم الذي لا ينجب وأنها عرفت ذلك منذ 8 سنوات وتحملت كذبه عليها بأنها هي العقيمه على غير الحقيقة .. وأنها هي التي صبرت لأنها تحبه ولا تريد ان تجرحه لأنه لا يريد أن يعرف أحد خوفا من أن يشكك أحد برجولته .. ونال آداء دنيا عبد العزيز أو "شيماء" اعجاب رواد التواصل الاجتماعي خاصة أنه يعبر عن التنمر والعنفف ضد المراة.

وكان المشهد النسائي الخامس من نصيب الفنانة نجلاء بدر "لبني" زوجة محمد رمضان "رضوان البرنس" خلال طلبها منه أن يقسم بأنه لا يحب "علا" أو نور اللبنانية التي كان يعشقها في مرحلة المراهقة .. لكنه رفض طلبها وأقسم انه يحبها هي لأنها زوجته وأم أبنائه لترد عليه بانكسار وحسرة شديدة بأنه رفض أن يقسم بأنه لا يحب علا لأنه لا يقسم بالله كذبا .. وانهالت التهاني على نجلاء بدر على مواقع التواصل الاجتماعي ممن أشادوا بآداءها المتميز .

كما سجلت الحلقة الثانية مشاهد نسائية هامة لطريقة الفنانة رحاب الجمل "عبير البرنس" في اشعال الازمات بين شقيقها "رضوان البرنس" وزوجته "لبني" بالاضافة الى جحود قلبها تجاه صدمة شقيقتها "نورا البرنس" وخطيبها بدلا من مواساتها في أزمتها العاطفية.

وظهرت الفنانة مروة الازلي "لوزا" بدور مثير لفت الانتباه خلال محاولتها اغواء لـ"عبد المحسن البرنس" او ادوارد زوج بدرية طلبة التي تعمل راقصة وتعمل لوزا كمساعدة لها وذك لابتزاز عبد المحسن بمبالغ مالية.

وطوال الحلقتين الأولى والثانية تألقت الفنانتين أحلام الجريتلي"نجية" وسلوى عثمان"سميحة" في وصف درامي لحال انجالهما من"حامد البرنس" الفنان "عبد العزيز مخيون" حيث اشارتا الى أن "رضوان البرنس" نجل درتهما التي توفت هو الأكثر حنانا عليهما من ابنائهما من مخيون حيث تزوج الأخ الكبير"ادوارد" راقصة وجلب لهما العار وطرده والده .. بالاضافة الى استنكارهما لعمل نجلاهما أحمد زاهر ومحمد علاء في تجارة الممنوعات وقيام زوج ابنتهما رحاب بالعمل معهما كتابع.

وانتهت احداث الحلقة الثانية بصراخ سلوى عثمان وريم سامي " نورا البرنس " حول عدم وجود حامد البرنس او عبد العزيز مخيون الذي لا يتحرك في سريره.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد من الفنانين وانتاج تامر مرسي سينرجي.