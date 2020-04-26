تراند اليوم : حلقة 2 .. سهر الصايغ النجمة الاولي لمسلسل النهاية

تصدرت الفنانة سهر الصايغ تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد عرض تانى حلقات مسلسل النهاية.

مسلسل “النهاية” بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

ويعد هذا العمل عودة جديدة لـ يوسف الشريف بعد غياب عامين عن الدراما منذ أحدث أعماله مسلسل “كفر دلهاب”.