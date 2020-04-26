فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصور – ننشر لكم مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020 علي جميع القنوات

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فارس طارق 0 تبليغ

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ينتظر ملايين المشاهدين العرب شهر رمضان الكريم بشوق كبير، نظراً لأن شهر رمضان موسم لعرض عشرات الأعمال الدرامية الرمضانية، وفي رمضان 2020 من المقرر أن تعرض أعمال دراما قوية .

و ترصد لكم الخليج 365 القنوان الناقلة و مواعيد عرض المسلسلات :

قناه Dmc

  • مسلسل “فلانتيو” لعادل إمام ودلال عبد العزيز يعرض الساعة السادسة والنصف
  • مسلسل “لما كنا صغيرين” لمحمود حمبيده وخالد النبوى وريهام حجاج الساعة التاسعة والنصف
  • مسلسل “فرصة ثانية” لياسمين صبرى الساعة العاشرة والنصف- مسلسل
  • رجالة البيت ” لآكرم حسنى وأحمد فهمى الساعة الثانية عشر صباحا

ON TV

  • مسلسل” عمرو دياب ” بطولة على ربيع ومصطفى خاطر الساعة السادسة والنصف مساءً
  • مسلسل “رجالة البيت” بطولة أحمد فهمى أكرم حسنى، بيومى فؤاد، ويعرض في الثامنة إلا ربع مساء
  •  مسلسل “الاختيار” بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضى ويعرض في الساعة التاسعة مساء
  • مسلسل “النهاية ” بطولة الفنان يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق يعرض في تمام الساعة العاشرة والربع
  • مسلسل “فرصة ثانية” بطولة ياسمين صبرى وأيتن عامر وهبة مجدى وأحمد مجدى وأدوار ويعرض في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء

قناه الحياة

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  • مسلسل”الفتوة” لياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا
  • مسلسل “خيانة عهد” بطولة يسرا يعرض في السادسة والنصف مساء
  • مسلسل “100وش ” بطولة نيلى كريم وآسر ياسين الساعة 8 إلا ربع مساء
  • مسلسل “عمرو دياب” بطولة مصطفى خاطر وعلى ربيع يعرض الساعة التاسعة مساءً
  • مسلسل “لما كنا صغيرين ” بطولة محمود حكيدة وخالد النبوى وريهام حجاج يعرض الساعة العاشرة والربع مساء

CBC

  • مسلسل “ونحب تانى ليه” بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير يعرض الساعة التاسعة والنصف مساء
  • مسلسل “رجالة البيت” بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى يعرض الساعة السادسة والنصف
  • مسلسل “ليالينا” بطولة غادة عادل وأياد نصار وخالد الصاوى وصابرين ويعرض الساعة الثامنة مساءًا
  • مسلسل “خيانة عهد” بطول الفنانة يسؤا يعرض الساعة الحادية عشر مساءًا
  • مسلسل “فرصة ثانية” لياسمين صبرى يعرض الساهة الثانية عشر صباحًا

 

MBC مصر

MBC مصر

قناة النهار 

  • مسلسل “جمع سالم” بطولة زينة ويُعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
  • مسلسل “شاهد عيان” بطولة حسن الرداد ويُعرض في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
  • مسلسل “سلطانة المعز” بطولة غادة عبدالرازق ويُعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
  • مسلسل “القمر أخر الدنيا” بطولة بشرى ويُعرض في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.
  • مسلسل “ولاد إمبابة” بطولة سعد الصغير ويُعرض في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً.
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