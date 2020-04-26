تراند اليوم : “المهرجانات” تجتاح مسلسلات رمضان رغم منعها رسميا

ضربت مسلسلات رمضان 2020 بعرض الحائط قرار وقف مطربي المهرجانات، رغم تأكيد نقابة الموسيقيين المصرية منع تداول أغاني المهرجانات ضمن المحتوى الدرامي لأي عمل هذا العام، إلا أنها فوجئت بوجود أكثر من أغنية لعدد من المطربين الممنوعين رسمياً، وعلى رأسهم «محمد رمضان وحسن شاكوش وعمرو كمال وفرقة المدفعجية»

وتضمن مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان، أكثر من أغنية شعبية، في تتر المسلسل والذي غناه رمضان مع شاكوكش، وأغنية ثانية ضمن سياق المسلسل جمعت بين رمضان وعمرو كمال. فيما جاءت أغنية لفرقة المدفعجية للمهرجانات في مسلسل «المليونيرة» بطولة نيللي كريم والذي تؤدي فيه لأول مرة دورا كوميديا بعد سنوات من الأدوار المركبة والمعقدة، كما حوى المسلسل أغنية «بنت الجيران» لشاكوش

واستعان مسلسل عمرو دياب بالمهرجانات، إذ لم يكتف المسلسل بالاستعانة بحسن شاكوش كضيف شرف، بل مع طرح البرومو الأول ظهر دويتو شعبي يقدمه كل من الفنان مصطفى خاطر والفنان علي ربيع تحت عنوان «بنات عين شمس».

بينما جاء رد نقابة المهن الموسيقية المصرية سريعا، إذ قررت فتح تحقيق عاجل لفحص جميع الأعمال الدرامية، وحصر المخالفين لتطبيق العقوبات اللازمة