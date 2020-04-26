تراند اليوم : “انتي طالق”.. الشعار الرسمي لمسلسلات رمضان 2020

أنتِ طالق أصبح الشعار الرسمي للحلقات الأولى لمسلسلات رمضان، فمع زيادة حالات الطلاق في مصر وانفصال الأسر، زادت المسلسلات التي تتناول قضايا الطلاق بمختلف أسبابها، وذلك اتضح جليًا مع بداية المسلسلات أمس تزامنًا مع بدء أولى أيام شهر رمضان الكريم، ولاحظ الجمهور حالات الطلاق المتزايدة حتى في المسلسلات

وهناك 4 مسلسلات تناولت قضية الطلاق في أول حلقة، وهي:

مسلسل ونحب تاني ليه

تلعب الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل ونحب تاني ليه ، وتتناول خلاله قضية الطلاق وتأثيرها على المرأة، وظهر في أول حلقة خلاف بين غالية عبد الرحمن -ياسمين عبد العزيز- وعبد الله -شريف منير- بسبب إهماله لها وابنته وانشغاله الدائم في عمله، وانتهى المطاف بطلاق شريف لغالية بنهاية الحلقة

مسلسل سكر زيادة

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بدأت حلقة مسلسل سكر زيادة بممارسة السيدة عصمت التي تلعب شخصيتها الفنانة القديرة نادية الجندي، ويأتي خادم لها ليسلمها ورقة طلاقها من زوجها الذي يدعى كمال، وتكتشف فيما بعد أنه تزوج عليها امرأة ثانية وقرر طلاقها، يشارك نادية الجندي البطولة لأول مرة الفنانة نبيلة عبيد وأيضًا هالة فاخر وسميحة أيوب

مسلسل لما كنا صغيرين

تجسد الفنانة ريهام حجاج خلال أحداث مسلسل لما كنا صغيرين فتاة تسمى دنيا وهي متزوجة من الفنان محمود حجازي الذي يسمى يحيى، وتكتشف أنه مستمر في تعاطي المخدرات ولم يتوقف عن تناولها، وتهدده إما أن يطلقها أو تفضحه وسط عائلته وتخبر الجميع، فقرر يحيى التنازل عنها ويطلقها

مسلسل الفتوة

تشارك الفنانة مي عمر في بطولة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، وتجسد هي خلال أحداث المسلسل دور فتاة تسمى ليل ابنة فتوة حي الجمالية، ويحبسها أبوها الذي يجسده الفنان أحمد خليل بسبب طلاقها منذ فترة، وحتى لا يتحدث الناس عن خروجها وحريتها بالسلب وسط ذلك المجتمع