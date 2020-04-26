تراند اليوم : بسبب الذوق العام.. قطونيل توقف إعلان “ابن الجيران” بسبب بوكسراته و حركاته

قرر مجلس إدارة شركة قطونيل، وقف عرض الحملة الدعائية للشركة في رمضان 2020، الذي تشارك فيها الفنانة ميس حمدان.

جاء القرار بعدما أثارت الحملة الدعائية الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر باسل سماقية، رئيس مجلس إدارة “قطونيل” بيانا أوضح فيه بعض الأمور.

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جاء في البيان: “تماشيًا مع ما أثير من ضجة حول إعلان قطونيل الأخير “ابن الجيران” ونظرا لأننا دائما ما نأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما نقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر قد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية المصرية”.

وتابع البيان: “ونحن نؤكد حرصنا على الذوق العام والقيم المصرية النبيلة، ونؤكد على استمرارنا في تقديم كل ما يتناسب مع مجتمعنا المصري الأصيل”.